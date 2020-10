Trapianto di capelli: tutto quello che c’è da sapere

Non tutti lo sanno ma quella del trapianto di capelli è una tecnica che nasce nel 1959. Il primo ad utilizzarla fu il dottor Orentreinch. Col passare del tempo le metodologie di trapianto sono cambiate radicalmente. Nel 1995 viene introdotta dal Dottor Bernstein e dal dottor Rassman la tecnica del “trapianto di unità follicolari”; questa teoria sul trapianto di capelli prende in considerazione il principio base che la massimizzazione della naturalezza sia data ricreando proprio quello che in natura esiste.

Non vengono più ipotizzati spostamenti di vere micro-zolle ma di unità follicolari singole, doppie, triple, quadruple e multiple.

Il trapianto di capelli oggi

Oggi il trapianto di capelli è un rimedio molto diffuso ed alla portata di molte persone. Pur non essendo una cura della Calvizie, riesce ancora oggi a dare sollievo a coloro che non riescono ad accettare il progredire di una patologia evolutiva come l’Alopecia Androgenetica. Non a caso sono sempre più i pazienti che decidono di affidarsi a strutture come CapilClinic per effettuare il trapianto di capelli.

La tecnica F.U.E.

Oggi la stragrande maggioranza dei trapianti di capelli viene effettuata attraverso la tecnica F.U.E. La F.U.E. è la tecnica innovativa di autotrapianto di capelli, praticata dai migliori medici tricologi in tutto il mondo, e consiste nell’estrazione di unità follicolari (FU) da zone donatrici del paziente che poi vengono trapiantate nella zona da rinfoltire.

come confermano gli esperti di MooemClinic questa tecnica non lascia alcuna cicatrice visibile, è quasi indolore, non è invasiva e non prevede nessun taglio del cuoio capelluto, come accade nel caso della tecnica FUT. Per questo motivo il paziente che si sottopone a questo intervento può tornare a svolgere le sue normali attività quotidiane dopo appena 24 ore.

Il rinfoltimento è definitivo e la crescita vigorosa dei capelli avviene in soli 12 mesi per la zona frontale e 18 per quella posteriore con una percentuale di successi del 95% – 98%.

La FUE è il metodo più moderno e meno invasivo di trapianto capelli. Assicura infatti l’assenza di un’antiestetica cicatrice che si estende verticalmente nella nuca e una guarigione più veloce come nel caso della tecnica FUT. Le cicatrici riportate nella zona donatrice sono estremamente piccole, 1mm circa, e di colore bianco e si mimetizzano con il colore della pelle. Si pensi a dei piccoli pallini. Scompaiono completamente quando i capelli crescono poiché vengono coperte. Per assicurare un’estrazione semplice l’unità follicolare viene separata dal muscolo piloerettore (un muscolo di piccole dimensioni collegato al follicolo pilifero), a cui è saldamente attaccata. A seguito di questa separazione, l’estrazione sarà semplice.

Prima di effettuare il trapianto il medico e il paziente si incontrano per discutere la situazione del paziente e se e con quali risultati è possibile sottoporsi al trapianto. Un trapianto di capelli di successo dev’essere personalizzato non solo in base al livello di calvizie del paziente ma anche alla sua età, alle sue preferenze, alla disponibilità della sua area donatrice e alla forma del suo viso. Questo è il momento ideale per il paziente per porre tutte le domande e chiarire dubbi con il proprio medico.