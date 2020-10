Solo ieri, 3 ottobre, nel comune di Toro sono saliti di 5 unità i contagi da nuovo coronavirus, portando il totale del paese a 8. Tra le nuove positività ce n’è anche quella di un bambino che frequenta la scuola dell’infanzia. L’orientamento di oggi, come confermato dal sindaco Roberto Quercio, è quello di sospendere l’attività didattica sia nella scuola dell’infanzia, sia nella primaria che nella secondaria del paese. Questo perchè i servizi (scuolabus) sono condivisi dagli studenti degli istituti scolastici dei vari gradi.

Dopo il caso, emerso tra i 5 nuovi di ieri, è partita la ricostruzione dei contatti assieme all’Asrem e si è risaliti all’origine del contagio, rinvenibile in persone che lavorano fuori regione. Il sindaco, contattato da Primonumero, ha annunciato che frattanto 19 bambini verranno posti in isolamento.

Così ieri sera dal sindaco Roberto Quercio con un post sul suo profilo facebook. “Cari concittadini, per le vie brevi il Presidente della Regione Molise e formalmente l’Asrem mi hanno aggiornato che la situazione attuale per il comune di Toro vede un aumento dei contagi da Covid-19, con un significativo incremento di n. 5 persone. Fortunatamente le persone risultate positive stanno bene e sono praticamente asintomatiche. A tutte, ovviamente faccio il mio migliore augurio di buona guarigione. Siamo in continuo contatto con l’Asrem per cercare di risalire alla catena del contagio ed isolare qualsiasi persona che possa aver avuto anche solo una possibilità di contatto con le persone contagiate da covid-19.

Una notizia importante è che c’è un caso di positività da covid-19 all’interno della scuola dell’infanzia e quindi stiamo contattando tutte le famiglie per isolare tutti i potenziali contatti con il caso di positività. Sicuramente nella giornata di domani (oggi, ndr), sentiti ASReM e Dirigente Scolastico, prenderò scelte drastiche circa la frequentazione dell’Istituto Scolastico. Abbiamo già comunicato per le vie brevi tutto alla scuola e, mentre sto comunicando a tutti gli organi competenti quanto necessario, mi preme informare tutta la popolazione della notizia ufficiale ricevuta”.

Probabile dunque che in giornata venga presa la decisione, come già avvenuto d’altronde in casi simili, di sospendere le lezioni per motivi precauzionali.

Poi il primo cittadino ha fatto un altro annuncio. “ Probabilmente questa non è una notizia, ma vi comunico che sto osservando una quarantena volontaria anche io, insieme a mia moglie e ai miei figli, poiché la mia prima figlia frequenta la scuola dell’infanzia di Toro e in via precauzionale (ciò che chiediamo di fare anche alle altre famiglie), abbiamo inteso isolarci, fino a diversa comunicazione dell’ASReM”.

Dunque il messaggio ai propri concittadini, un invito alla responsabilità, individuale e collettiva: “Ricordo, pur potendo essere tacciato di ripetitività, che le uniche armi che abbiamo per difenderci da questo virus sono il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina e la frequente igiene delle mani. Dobbiamo essere tutti consapevoli che il pericolo esiste, anche se non lo vediamo”.