Termoli, dal 2 novembre uffici servizi demografici ricevono solo su appuntamento

Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 dal 2 novembre 2020 gli uffici dei servizi demografici del Comune di Termoli riceveranno solo su appuntamento.

La prenotazione può essere fatta dalle ore 12 alle ore 13:30 ai seguenti numeri telefonici.

Per l’anagrafe e pratiche di residenza 0875 712259, per le carte di identità 0875 712385, per le elettorale 0875 712255, per lo stato civile 0875 712218 o in alternativa 0875 712219.