MARTEDI’ 13 Una nuvolosità irregolare, a tratti anche molto intensa, accompagnata da piogge, vento e abbassamento di temperature caratterizzerà questo martedì. La fase di maltempo in cui siamo entrati da domenica non molla la presa e anche per questa giornata ci attende una condizione meteo tipicamente autunnale. Il freddo, complice un vortice di bassa pressione che si muove verso i Balcani, sarà particolarmente pungente a Campobasso e in montagna (Matese ma anche alto Molise) dove si arriverà a temperature prossime allo zero. Solo in serata un rasserenamento poi, durante la notte, un nuovo peggioramento.

MERCOLEDI’ 14 Piogge, temporali ma una lieve risalita della colonnina di mercurio per questo mercoledì. La costa adriatica e il basso Molise saranno parzialmente risparmiati da questa nuova perturbazione che colpirà prevalentemente la provincia di Isernia. Sul resto del Molise tante nuvole con qualche debole piovasco.

GIOVEDI’ 15 Meteo ancora incerto anche oggi con tanta pioggia su tutta la regione. Mattina e pomeriggio saranno caratterizzati da rovesci sparsi a che a carattere temporalesco, in serata parziali schiarite (per lo più in basso Molise) che si estenderanno a tutto il Molise centrale. Attenzione alla foschia.