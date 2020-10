Tamponi negativi alla Jovine di Campobasso. Colli al Volturno e Rocchetta, scuole chiuse

Buone notizie dalla scuola secondaria di primo grado ‘Jovine’ di Campobasso: sono risultati negativi i tamponi fatti sulla classe in cui c’era uno studente positivo al covid-19. Dunque, riprese le lezioni in presenza in via Friuli Venezia Giulia per quella specifica classe.

L’elenco delle scuole chiuse in Molise, però, continua ad allungarsi. Nella giornata di oggi, 27 ottobre, e fino a domani, restano a casa gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di Colli al Volturno a causa della positività di alcuni cittadini. Una misura precauzionale da parte del dirigente scolastico. Analoga decisione è stata presa a Rocchetta ma qui il provvedimento riguarda soltanto la scuola dell’infanzia e solo per la giornata odierna. A Colli è stata attivata la didattica a distanza.

Niente lezioni in presenza per una classe del Liceo di scienze umane di Casacalenda per la positività riscontrata in uno studente: sono stati richiesti i tamponi per tutta la classe, i docenti e i collaboratori scolastici. Attivata la didattica a distanza. Il dirigente della Giovanni XXIII di Isernia ha chiuso fino a domani, 28 ottobre, la scuola dell’infanzia di San Leucio a causa della positività di un docente e di un collaboratore. Chiusa anche una sezione della scuola dell’infanzia di San Lazzaro dove è risultato contagiato un bambino.

Come detto, la lista si allarga. Nei giorni scorsi erano state chiuse e non ancora riaprono diverse scuole. Le scuole dell’infanzia e primaria di Busso, dove è risultato positivo un genitore di un alunno. Stessa sorte per una sezione della scuola dell’infanzia di Ferrazzano. E ancora, al ‘Giordano’ di Venafro prosegue la didattica a distanza per alcune classi della secondaria di secondo grado e per tutta la secondaria di primo grado.

All’I.C. di Bojano è stata disposta la chiusura fino al 9 novembre. Didattica a distanza anche per una classe del Liceo Scientifico ‘Romita’ di Campobasso. A Guglionesi ha riaperto a regime la scuola secondaria di primo grado.