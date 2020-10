Studente, insegnante e segretaria positivi a Isernia: scuola media chiusa per 3 giorni

Uno studente e un insegnante della scuola media “Andrea d’Isernia” sono risultati positivi al tampone che ne ha accertato la infezione al Sars-Cov-2 ed è per questo che il sindaco del capoluogo pentro ha disposto con ordinanza la chiusura del plesso scolastico per i giorni 12, 13 e 14 ottobre.

Il ragazzo positivo è uno studente delle media appartenente all’Istituto comprensivo ‘San Giovanni Bosco. Oltre a lui è risultato positiva un insegnante della stessa scuola. Inoltre anche un collaboratore amministrativo dello stesso Istituto, che lavora nella segreteria distaccata dell’ex scuola “San Giovanni Bosco” è risultato positivo al test.

Quindi la decisione, per motivi precauzionali, presa dal primo cittadino Giacomo D’Apollonio con apposita ordinanza. “E’ sospesa, nei giorni 12-13 e 14 ottobre, l’attività didattica in presenza svolta presso l’intero edificio scolastico denominato “nuovo polo” sito in traversa di via Umbria e le attività amministrative in presenza presso la segreteria distaccata dell’ex scuola “San Giovanni Bosco” di Corso Garibaldi, in attesa dei risultati dell’indagine epidemiologica e dei tamponi disposti dall’Asrem”.

Così il Dirigente scolastico comunica altresì che, viste le tre positività, “Tutti i componenti dell’apparato amministrativo sono stati sottoposti a tampone e svolgeranno la loro attività lavorativa in regime di Smart Working da lunedì 12 ottobre; Tutti gli alunni della classe in cui è stato rilevato il “soggetto alunno positivo” sono stati sottoposti a tampone e sono in quarantena in forma cautelativa fino alla comunicazione dei risultati da parte dell’Asrem al Dirigente Scolastico; Tutti i docenti della classe oggetto di accertamento da parte dell’Asrem sono stati sottoposti a tampone; Tutti i docenti che sono stati in contatto con il docente risultato positivo sono stati sottoposti a tampone”.

L’Asrem comunicherà al Dirigente Scolastico entro mercoledì 14 ottobre i risultati dei tamponi di tutti i soggetti convocati pertanto “Le attività didattiche sono sospese fino a mercoledì 14 ottobre nella struttura del Polo in via Umbria per la sanificazione degli ambienti scolastici interessati.

Si specifica che le attività didattiche negli edifici scolastici del V Settore, Infanzia Calabrese e Edificio Colorato si svolgeranno regolarmente da martedì 13 ottobre”.

Infine “Il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Istituto, data la situazione emergenziale che si è venuta a manifestare nel nostro Istituto Comprensivo, su indicazione del Sindaco invitano tutti ad essere discreti nella partecipazione al lutto che ha colpito la famiglia della “piccola Silvia” a cui ci stringiamo con immenso affetto”.