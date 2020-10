Studente delle medie positivo al virus, lezioni sospese in due classi a Colletorto

C’è un alunno della scuola media positivo al nuovo coronavirus a Colletorto. Per motivi precauzionali, dunque, il sindaco Cosimo Mele ha disposto ieri sera, 18 ottobre, con apposita ordinanza – e pubblicando un breve video sul profilo facebook del Comune per informare la cittadinanza – la sospensione di ogni attività didattica della 1^ e della 2^ classe della Scuola Secondaria di Primo Grado sita in Via Pozzo Berardinelli a Colletorto, da lunedì 19 ottobre e sino a nuova comunicazione.

Si sta lavorando al tracciamento dei possibili contatti e per la riapertura della scuola si attende da parte dell’ASReM la comunicazione di esito negativo al covid-19 dei successivi tamponi effettuati all’allievo in questione e a tutti coloro che hanno avuto contatti in quanto possibili contagiati dal covid-19.

L’edificio scolastico interessato intanto verrà sanificato. Il sindaco ha invitato i concittadini alla calma.