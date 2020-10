Sospetti nuovi casi di coronavirus, a Palata chiuse tutte le scuole

Potrebbe esserci un focolaio da coronavirus a Palata che finora ha fatto registrare ufficialmente due casi. Lo comunica lo stesso Comune bassomolisano via Facebook, avvisando che le scuole sono state chiuse.

“Si avvisa che da comunicazione ricevuta per le vie brevi risultano nel nostro Comune sospetti casi di positività al Covid-19. In stretta collaborazione con la Asrem si sta procedendo a ricostruire i possibili ed eventuali contatti. In via del tutto precauzionale è stata disposta con Ordinanza numero 10 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del nostro Comune nella giornata di domani 30 ottobre per procedere alla sanificazione di tutte le strutture”.

“Vi esorto nuovamente – afferma la sindaca Maria Di Lena – ad essere prudenti e ad adottare tutte le misure di prevenzione imposte dalla normativa vigente”.