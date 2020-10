Si sente male al volante e tampona auto ferma in via Corsica: due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un tamponamento avvenuto questo pomeriggio 5 ottobre attorno alle 17 in via Corsica, all’altezza dell’incrocio del vecchio ospedale di Termoli.

Feriti due cittadini albanesi, entrambi residenti in Italia. L’uomo al volante, 47 anni, potrebbe aver avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo dell’auto che stava guidando e che si è andata a scontrare con un’altra vettura ferma sul ciglio della strada.

A.F. è stato soccorso dal 118 arrivato coi volontari della Misericordia e subito trasportato in ospedale in condizioni serie. Meno gravi le condizioni del connazionale M.V. di 45 anni che era seduto sul lato passeggero, residente a Termoli. Per lui un leggero stato confusionale in seguito allo scontro.

Il botto provocato dal tamponamento ha richiamato l’attenzione di molti passanti e residenti, creando forti rallentamenti al traffico.

Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Locale di Termoli.