Segna il 5 al superenalotto, campobassano intasca 25mila euro

L'interrogazione

I consiglieri di opposizione del centrosinistra presentano un'interrogazione urgente al sindaco di Termoli, reo a detta loro di rimanere in silenzio sull'emergenza covid, sull'ascesa dei nuovi casi e sulle tante criticità, in primis quella del trasporto studenti. Contestualmente la consigliera regionale del Pd Micaela Fanelli chiede lumi alla Regione per sapere come intende affrontare il nodo dei mezzi pubblici e torna a chiedere l'attivazione di un Tavolo Covid in Consiglio regionale