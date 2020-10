Scontro tra auto e furgone al bivio per Cantalupo: due persone coinvolte

Non sarebbero in gravi condizioni le due persone coinvolte nell’incidente che si è verificato oggi intorno alle 12:15 all’altezza del bivio di Cantalupo, dove si è verificato un brutto scontro tra un furgone e una Fiat Panda. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per accertare le responsabilità del sinistro. Probabilmente il fondo stradale reso viscido dalla pioggia può aver inciso nell’impatto tra i due mezzi che transitavano lungo la Statale 17, nei pressi della svolta per Cantalupo e Roccamandolfi.

Come detto, le persone che erano alla guida della Panda e del furgone non sarebbero in condizioni preoccupanti.