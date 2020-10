Aveva scippato in pieno centro a Montenero una persona diversamente abile, strappandole la borsetta con dentro soldi ed effetti personali. Ma in poche ore, anche grazie a una denuncia pubblica, lo scippatore è stato individuato dai carabinieri e denunciato per furto aggravato.

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio nel centro adriatico, nei pressi del parco giochi nei pressi di piazza della Libertà. L’autore è un cittadino straniero residente in provincia di Campobasso, fino a oggi incensurato.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Termoli dopo le indagini condotte dai militari della Stazione Carabinieri di Montenero di Bisaccia, il ragazzo si era avvicinato alla vittima che sostava sul proprio scooter elettrico e con un gesto rapido si è impossessato della borsa riposta nel cestino porta-oggetti del mezzo, scappando a piedi per le vie limitrofe.

Dopo una serie di accertamenti, i militari hanno effettuato perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane, trovando e sequestrando gli indumenti indossati dal ragazzo durante il colpo.

La perquisizione ha permesso di recuperare e restituire alla vittima l’intera refurtiva del valore complessivo di 300 euro circa, consistente in una borsa, un portafoglio, 100 euro in contanti, documenti ed effetti personali vari. Per il ragazzo è scattata la denuncia.

Da segnalare l’operato dei Carabinieri del citato Comando Arma, dipendente dalla Compagnia di Termoli che in brevissimo tempo hanno scoperto l’autore dello scippo che peraltro aveva creato particolare allarme nella cittadinanza, anche perché commesso ai danni di una vittima diversamente abile.