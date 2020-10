Una 17enne di Termoli è morta questa sera 17 ottobre attorno alle 20,45 in un tragico incidente avvenuto sulla Statale 16 in territorio di San Savo marina, a poche centinaia di metri dal confine con il Molise.

La giovane si trovava in auto, una Fiat Panda Rossa, insieme ad altri tre giovani, più o meno coetanei. Fra loro un ragazzo e due ragazze, che sono rimasti feriti nello schianto, mentre per la 17enne Sara che era seduta sul sedile posteriore non c’è stato nulla da fare. I 3 adolescenti sono stati ricoverati all’ospedale San Pio di Vasto.

La Panda si è schiantata contro una ringhiera e un pilastro di cemento che si trovano sul ciglio della strada, fra il marciapiede e la vegetazione sul lato che guarda verso San Salvo, a poche decine di metri dallo svincolo della Trignina. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente in un’area molto vicina alla rotatoria della Costa Verde di Montenero, ma pare che la Panda abbia sbandato da sola, senza urtare altri mezzi.

Sul luogo dell’incidente il 118 e le forze dell’ordine. I carabinieri si sono occupati dei rilievi e di far defluire il traffico che è rimasto bloccato per diverso tempo sulla Statale 16.

seguono aggiornamenti