Puliamo il Mondo, ultimo appuntamento a Campomarino

Si svolgerà domani l’ultimo evento, tra quelli in programma in Molise, della campagna di Legambiente “Puliamo il Mondo”. Per fermare la macchina di Puliamo il Mondo non è bastata neppure una pandemia. Sono tanti i volontari che nelle scorse settimane, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, hanno risposto all’invito di Legambiente a scendere in campo al richiamo dello slogan “fai l’attività fisica che fa bene a te, ma anche all’ambiente”.

L’iniziativa di domani prevede una pulizia dell’area di spiaggia nei pressi del lido Mambo. Quella di domani sarà l’unica pulizia realizzata quest’anno di un’area di spiaggia in Molise nell’ambito di Puliamo il Mondo. Ma questo non perché le aree marine risultino meno inquinate rispetto all’entroterra. Infatti Legambiente, che nell’ambito del rapporto Beach Litter 2020 monitora lo stato delle spiagge italiane, ha riscontrato, su 43 spiagge campionate, che in metà di queste la percentuale di plastica eguaglia o supera il 90% del totale dei rifiuti, mentre in una spiaggia su tre sono stati rinvenuti guanti, mascherine e altri oggetti riconducibili all’emergenza sanitaria. Sebbene il numero di rifiuti rilevati sia in lieve calo rispetto allo scorso anno – complice il sostanziale stop di ogni attività durante il lockdown della primavera scorsa – il Covid-19 rischia di rendere meno efficaci i passi avanti fatti proprio nella riduzione della plastica e dell’usa e getta.

L’emergenza dell’inquinamento da rifiuti in mare ha assunto proporzioni allarmanti a livello globale. Un problema che riguarda da vicino anche il nostro piccolo tratto di costa. Per questo domani, insieme ai cittadini di Campomarino e all’associazione di vigilanza ambientale A.I.S.A, saremo in spiaggia a Campomarino per dare ancora una volta il nostro contributo nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

