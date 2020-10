Psicoanalisi e neuroscienze: nasce la scuola di specializzazione a Pozzilli

Neuroscienze e psicologia, per lungo tempo considerate discipline diverse, se non antitetiche, si stanno sempre più avvicinando, soprattutto grazie alle scoperte scientifiche degli ultimi anni. È per questo che l’I.r.c.c.s. Neuromed di Pozzilli ha creato la scuola di specializzazione Psicomed, che accoglierà sia psicologi che medici, specializzati o meno, creando di fatto una figura professionale con doppia competenza clinica, capace di muoversi tra discipline diverse ma convergenti.

La scuola, per la quale sono già aperte le iscrizioni, vede la responsabilità scientifica del professor Alberto Siracusano, titolare della Cattedra di Psichiatria dell’Università di Roma Tor Vergata, mentre direttore è il professor Carmelo Licitra Rosa, psichiatra e psicoanalista, e co-direttore il professor Diego Centonze, neurologo e psichiatra, responsabile dell’Unità di Neurologia del Neuromed. Al centro del corso di studi, l’obiettivo di inserire sempre più efficacemente la pratica della psicoterapia nel contesto della clinica neurologica e psichiatrica. Una particolare attenzione sarà rivolta allo studio e al trattamento integrato dei disturbi mentali che compaiono nel corso di diverse patologie organiche (come il Parkinson, l’Alzheimer o la sclerosi multipla).

“Questa Scuola – commenta Licitra Rosa – è sicuramente una sfida, perché noi siamo figli di una cultura che si è sviluppata dagli anni ’60 in poi, nella quale si è affermata la separazione netta tra neurologia e psichiatria da una parte e psicoanalisi dall’altra. Ma dobbiamo ricordare che Freud non ha mai smesso di auspicare il giorno in cui sarebbe stato finalmente possibile ritrovare i punti di congiunzione tra quanto lui teorizzava e quanto un giorno la ricerca scientifica avrebbe potuto rivelare dal punto di vista biologico. E questo ha cominciato a realizzarsi a partire dagli anni ’80, quando lo sviluppo delle neuroscienze ha confermato molte delle intuizioni di Freud stesso”.

Psicomed affronterà così la grande scommessa della convergenza tra neuroscienze e psicoanalisi. “È un concetto molto innovativo – continua Licitra Rosa – ma sono convinto che potrà fare facilmente breccia tra gli intellettuali, i filosofi e gli scienziati. Tutti attendiamo qualcosa di nuovo per rivitalizzare e rilanciare la questione dell’approccio alla sofferenza umana, sia su scala individuale che su grandi numeri”.

“A questa scuola – spiega Centonze – potranno accedere sia psicologi che medici. Le scuole di specializzazione in psicoterapia attraggono generalmente soltanto i primi, mentre i medici hanno, come luoghi elettivi della propria formazione, le specializzazioni in psichiatria, neuropsichiatra infantile o neurologia. Ma l’esperienza ci dice che in queste sedi non viene adeguatamente sviluppata la formazione in psicoterapia, che invece dovrebbe essere parte integrante del percorso di crescita dei giovani specialisti. Una lacuna che vogliamo colmare, inventando di fatto una nuova figura professionale che abbia la capacità di intendere il linguaggio di discipline diverse, a tutto vantaggio dei pazienti. L’indirizzo clinico che abbiamo scelto è la psicoanalisi lacaniana, che ha dimostrato in questi ultimi anni una grande vitalità e una capacità unica di dialogare con la scienza e con altri campi del sapere”.

Per iscrizioni alla Scuola di Specializzazione Psicomed o per ricevere maggiori informazioni:

E-mail: psicomed@neuromed.it

Sito web: http://psicomed.neuromed.it

Telefono: 0865.915407