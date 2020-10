In seguito alla positività di una insegnante della scuola media di Guglionesi, venuta a contatto con una classe nei giorni scorsi, il sindaco di Guglionesi sta ultimando l’ordinanza di sospensione delle lezioni nel plesso B della scuola di via Catania per la giornata di domani, lunedì 26 ottobre.

Domani, lunedì, saranno quindi sospese le attività scolastiche nel Plesso B. L’ordinanza riguarda le classi 1/2/3 B e 3A della secondaria di primo grado, cioè le medie, e la scuola dell’infanzia “M. Del Torto” che è ubicata nello stesso edificio. La classe venuta a contatto con l’insegnante nella scorsa settimana (si tratta di un’unica classe delle medie) è invece in quarantena, in attesa delle verifiche sanitarie.

La disposizione di sospensione di ogni attività scolastica per il giorno 26 ottobre 2020 consentirà la sanificazione degli ambienti scolastici di tutto il plesso B. Le attività scolastiche riprenderanno martedì 27 ottobre, per le classi non soggette al protocollo sanitario Covid 19 secondo le disposizioni dell’Omnicomprensivo di Guglionesi e per la scuola comunale dell’infanzia. La sanificazione verrà effettuata anche nella palestra di Via Catania.