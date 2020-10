Premio letterario De André, il tema sarà la solitudine

Il tema della VII edizione del Premio Letterario Nazionale “CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ” quest’anno è tratta da “Il Bombarolo” (brano del 1973, di F. De André coautore G. Bentivoglio) e si ispira alla Solitudine – un argomento scelto anche in riferimento al periodo storico-sociale che si sta attraversando legato alla pandemia del Covid19 e alle ripercussioni post-Covid,

Come ogni anno il Premio Letterario Nazionale “CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ” – ideato, promosso e organizzato dall’Associazione culturale “Crêuza de mä – Pietracatella” (Cb) – seleziona componimenti in narrativa e versi ispirati ad un’immagine tratta dal repertorio del cantautore genovese.

Inoltre per questa edizione il Premio si arricchisce anche di una nuova categoria: le Scuole Secondaria di Secondo Grado che parteciperanno con più studenti.

I componimenti possono essere inviati entro il 31 dicembre 2020 e saranno selezionati da un comitato scientifico composto da professori e personalità esperte nel campo della poesia e della prosa, oltra che da una Giuria popolare, i cui nomi saranno resi noti nei prossimi mesi.

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Il concorso letterario “CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ” è suddiviso in tre categorie di partecipanti, studenti, cittadini italiani e Scuole secondarie di Secondo grado che potranno proporre le opere in due sezioni diverse: poesia e narrativa.

La categoria studenti, o giovani, prevede la partecipazione gratuita solo per le scuole secondarie di secondo grado. Tutti gli altri concorrenti dovranno versare la quota di iscrizione: 10 euro per ogni sezione. Se si decide di partecipare a entrambe le sezioni il contributo da versare sarà di 15 euro.

I PREMI

PREMI IN DENARO

Alla categoria adulti : ad entrambi i vincitori delle sezioni, poesia e narrativa, andranno rispettivamente: 300 euro al I classificato;

100 euro al II e al III classificato.

Oltre ad attestato e targa per tutti i partecipanti.

Alla scuola secondaria di secondo grado che partecipa con più studenti in premio 200 euro – da utilizzare per acquisto libri e materiale didattico.

BUONO ACQUISTI LIBRI alla categoria studenti oltre ad una targa e un attestato di partecipazione per tutti i partecipanti di entrambe le sezioni.

MENZIONE SPECIALE GIURIA POPOLARE per tutte le categorie ed entrambi i componimenti sia in prosa che in poesia.

IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ”

Il progetto, nato nel 2014 da un’idea di alcuni cittadini di Pietracatella (Cb), ha visto nelle diversi edizioni una numerosa partecipazione da tutto il territorio nazionale, sono oltre 700 le opere pervenute in questi sei anni di edizione del premio raccogliendo una varietà di componimenti in prosa e poesia ispirati ai valori ed alle immagini evocate dalle canzoni di Fabrizio De Andrè come testimonianza di una riflessione sociale e storica ancora viva, sono diversi gli obiettivi del progetto proposti dall’Associazione culturale “Crêuza de mä – Pietracatella”.

Il concorso gode del patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus per la manifestazione finale, e nelle diverse edizioni ha avuto il patrocinio del Premio De Andé “Parlare Musica”, della Regione Molise, della Provincia di Campobasso, hanno partecipato l’Istituto di Istruzione Superiore M. Pagano di Campobasso (del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Riccia), la Scuola Primaria e Secondaria di Pietracatella, l’Istituto Comprensivo di S. Elia a Pianisi, con la collaborazione della Pro Loco “Pietramurata” e della Fondazione Molise Cultura, dell’Università degli Studi del Molise, di Legambiente Cultura e Formazione, il Teatro del Loto.

Per maggiori dettagli, informazioni e modalità di partecipazione consultare il sito:

www.premioletterariodeandre.com