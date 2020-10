Pm positivo, Procura di Campobasso chiusa per sanificazione

Dopo il Tribunale di Isernia, si registra il primo caso di positività al Sars-Cov-2 all’interno del Palazzo di Giustizia di Campobasso: è stata accertata l’infezione da nuovo coronavirus in uno dei sostituiti procuratori in servizio.

E questa mattina – 26 ottobre – il procuratore capo Nicola D’Angelo ha disposto la chiusura per due giorni per svolgere le necessarie operazioni di sanificazione.

La notizia è subito circolata in Tribunale e ha messo un po’ in subbuglio dipendenti e avvocati presenti oggi per le udienze che non sono state sospese. E la folla che si è creata nell’atrio, come avviene solitamente in queste giornate, ha provocato il disappunto di qualche legale: gli assembramenti del resto sono vietati a causa dell’alto rischio contagio.