Pietracatella, il Comune acquista macchina per sanificare scuole e locali pubblici

Una costante e programmata attività di sanificazione degli ambienti per consentire a cittadini, utenti e personale di vivere i luoghi pubblici con maggiori garanzie di sicurezza.

È la ragione che ha spinto l’Amministrazione comunale di Pietracatella ad acquistare un apparecchio per le sanificazioni, insieme ad un termo-scanner, che sarà impiegato nei locali comunali, ma anche per sanificazioni nelle scuole, nei locali pubblici, nei luoghi di culto e di aggregazione, per lo scuolabus; un investimento che consentirà di agire in completa autonomia, pianificando gli interventi e dando regolarità ad un servizio, oggi più che mai indispensabile.

Il macchinario acquistato utilizza perossido di idrogeno – il composto chimico consigliato dal Ministero della Salute per la prevenzione da Covid-19 – e oltre a garantire un alto potere di penetrabilità, assicura una sanificazione certificata e verrà impiegato al di fuori dell’orario di apertura al pubblico dei vari locali.

“Non dobbiamo abbassare la guardia – ha dichiarato il neo sindaco, Antonio Tomassone – e agire nell’ottica della prevenzione è l’unica arma a nostra disposizione per arginare la diffusione del virus. Questa Amministrazione vuole essere sensibile a certi temi e i locali pubblici rappresentano uno di quei luoghi al quale prestare particolare attenzione. Investire sulla sicurezza della popolazione è una priorità – ha continuato il primo cittadino – anche alla luce dei numeri, purtroppo sconfortanti, di questi giorni relativi all’avanzare del contagio anche in Molise. Avvertiamo una grande responsabilità e dunque qualsiasi azione in grado di potenziare il livello di sicurezza rappresenta per noi amministratori un atto dovuto e necessario”.