Scatta il Daspo urbano (o Daspo Willy) per i due fratelli Rom arrestati venerdì scorso 23 ottobre dopo aver spaccato la testa con un cric e una mazza a un 34enne egiziano che si era rifiutato di lavargli l’auto gratis in via Corsica, a Termoli.

Il Questore di Campobasso ha adottato il primo provvedimento di Daspo urbano, di recente introdotto nel panorama normativo dal Decreto Legge 130 dello scorso 21 ottobre, con cui è stata introdotta la cosiddetta “norma Willy”, dal nome di Willy Monteiro Duarte, vittima di un noto episodio di pestaggio avvenuto a Colleferro (provincia di Roma) nel settembre scorso.

Secondo la norma può essere disposto il divieto di accesso a pubblici esercizi o a locali di pubblico trattenimento nei confronti di persone arrestate o in stato di fermo convalidato dall’Autorità Giudiziaria, oppure condannati anche con sentenza non definitiva per determinate ipotesi di reato, tra cui delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, se da quel tipo di comportamento possa derivare un pericolo per la sicurezza.

Il provvedimento è stato applicato nei confronti dei due fratelli di etnia Rom residenti a Termoli, di 21 e 28 anni, attualmente in carcere, uno a Vasto e l’altro a Cassino. I due devono rispondere, in concorso tra loro, di lesioni personali, danneggiamento e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il Questore Giancarlo Conticchio ha adottato per loro il Daspo Urbano a causa del loro comportamento, nonché dei precedenti penali e le circostanze che hanno caratterizzato l’episodio di violenza.

In base a questo provvedimento entrambi non potranno accedere ai locali pubblici nel territorio dell’intera provincia di Campobasso, per la durata, rispettivamente, di un anno e due mesi e di un anno.