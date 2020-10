Perché la Terapia intensiva non può curare tutti e cos’è il piano C elaborato per il Cardarelli: lo spiega il rianimatore

Al Cardarelli si respira lo stesso clima di marzo: contagi in aumento e ricoveri pure. Anzi, i numeri sono addirittura superiori a quelli di sette mesi fa: nelle ultime 36 ore sono decedute 8 persone.

Medici, paramedici, infermieri, personale oss, sono al lavoro oggi come allora: stessa abnegazione, lodevole senso di responsabilità, passione e sacrificio. Non mollano il camice bianco e lì, in corsia, oggi come ieri trovi gli stessi volti. Gli stessi occhi con i quali comunicano al paziente in crisi respiratoria sicurezza e coraggio “perché ce la faremo insieme”.

Ma non tutti traggono benefici dalle cure intensive riservate a chi finisce in Rianimazione. E su un triage da eseguire prima che vengano somministrate le terapie è stato firmato un documento da tutti i medici e anestesisti d’Italia.

Quando ne parliamo con il primario della Rianimazione, il dottore Romeo Flocco precisa subito che non si tratta “di scelte discriminatorie. Chiariamolo”.

E quindi il triage della Terapia intensiva di cui tanto si sta parlando in queste ore, non è altro che una valutazione clinica del paziente che arriva in ospedale a causa di complicanze causate del covid per stabilire l’efficacia di una ventilazione assistita. “Perché in pazienti con altre morbilità oppure non più giovanissimi – spiega il dottore Flocco – da interventi di natura invasiva rischiano di non avere alcun beneficio o addirittura di peggiorare la propria condizione”.

Saranno quindi presi in considerazione diversi fattori: “la gravità del quadro clinico, lo stato funzionale pregresso, l’impatto sulla persona dei potenziali effetti collaterali delle cure intensive”.

E chi non sarà candidabile alla Terapia intensiva? “Sarà sottoposto a cure più appropriate alla specifica condizione precedentemente analizzata e studiata dal clinico – rassicura Flocco – Significa che se non sarà trattabile in modo intensivo a causa dell’improbabilità d’ottenere concreti, accettabili e duraturi benefici, sarà sottoposto a cure appropriate e proporzionate di altro tipo”.

Dunque lo spauracchio che i pazienti con questo documento rischino di essere abbandonati a loro stessi, Flocco lo elimina in un istante: “un medico deve sempre impegnarsi a fare opportune valutazioni per mettere in campo la cura e l’assistenza migliore per salvaguardare il paziente e la sua dignità”.

Abituato a lavorare in emergenza come tutti i suoi colleghi e l’equipe di infermieri e personale che opera in Rianimazione e Malattie Infettive spiega rispetto alla nostra perplessità sull’aumento dei numeri che il picco dei contagi era prevedibile e ampiamente annunciato. “Tant’è che qui in ospedale non ci siamo fatti trovare impreparati – ammette Flocco – Da marzo scorso abbiamo ottimizzato spazi, tempi, risorse e oggi siamo forti di quella esperienza per affrontare un eventuale, ulteriore aggravamento della curva dei ricoveri come quella a cui stiamo assistendo in queste ore su tutto il territorio del Paese”.

Il piano ‘A’ della Terapia intensiva del Cardarelli è stato quello che ha previsto la trasformazione di un’ala dell’area in “zona covid” con relativi 6 posti letto destinati proprio ai pazienti affetti dal contagio.

C’è anche un piano ‘B’ che è l’estensione del reparto ad altri 6 posti letto per chi arrivasse in situazione critiche ma “siamo già organizzati e pronti ad un eventuale piano C” rassicura il primario.

“Il nostro blocco operatorio è stato precedentemente suddiviso in area covid e no covid. Bene, l’area covid, qualora ce ne fosse bisogno, sarà destinata a nuovi posti letto per la degenza di Terapia intensiva”.

Intanto anche il Ministero continua a snocciolare numeri che impressionano. Gli ultimi riguardano i tassi di saturazione delle terapie intensive in Italia che non sono come quelli di marzo e aprile. A livello nazionale – incrociando gli ultimi dati disponibili – questo valore sta salendo attestandosi tra il 20 e il 25 per cento.