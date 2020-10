Omaggio a Jacovitti in jazz: online il concerto ideato dal termolese Luca Ciarla

Tra storia e leggenda

Tra il 1939 e il 1945 l’attività calcistica ufficiale cessò completamente. Ma nel capoluogo ex calciatori e nuove leve si organizzarono per far rinascere il pallone. Tra collette e amichevoli, che non avevano nulla di amichevole, i ‘pionieri’ del calcio moderno girarono in lungo e in largo tutta la regione ‘sconfinando’ a volte in Campania. Solo nel ’48 si tornò in campionati regolari e riconosciuti dalla Figc.