Domenica 11 ottobre, con la cerimonia di premiazione on-line, si sono concluse le Olimpiadi della Matematica 2019-2020. Anche quest’anno il Liceo Alfano da Termoli si è distinto per i risultati dei suoi alunni: Antonio Maione (classe 5A) ha raggiunto un ottimo piazzamento tra i migliori 150 studenti a livello nazionale, ottenendo una medaglia di bronzo e l’iscrizione nell’Albo delle Eccellenze del Miur, ma anche la Squadra Mista ha ben figurato, posizionandosi in testa alla classifica della Gara a Squadre di Campobasso e partecipando alla semifinale nazionale, grazie al contributo di Matteo Caruso (3B), Zenone D’Ascenzo (5E), Federico D’Onofrio (Ex 5D), Maria Carmen D’Urbano (5C), Francesco Leccese (5D), Antonio Maione (5A), Alessandro Tagliafierro (5C), Piero Tufilli (Ex 5D).

Ricordiamo anche la partecipazione alla gara a squadre regionale della squadra femminile, composta da Maria Carmen D’Urbano (5C), Sara Di Siena (Ex 5D), Emanuela Ferrero, Emilia Padovano, Adriana Quiese, Eleonora Staniscia e Giulia Travaglini, tutte di 4B.

Infine ricordiamo che nella gara di febbraio, gara regionale valida per la selezione dei finalisti a livello nazionale, tra i primi 30 classificati ben 12 erano del Liceo Scientifico Alfano da Termoli, in ordine di classifica: Antonio Maione, Enrico Di Salvo, Francesco Leccese, Piero Tufilli, Federico D’Onofrio, Daria Miele, Davide Di Tanna, Miro Rossin, Sara Di Siena, Zenone D’ascenzo, Alessandro Tagliafierro e Luca Socci.

A tutti questi ottimi alunni vanno gli auguri e i complimenti della Dirigente, Concetta Rita Niro, di tutti i docenti di Matematica e in particolare dei coordinatori del progetto, Barbara Catelli ed Antonio Colecchia, auspicando un numero sempre crescente di coloro che vorranno cimentarsi nelle Olimpiadi della Matematica del prossimo anno. A breve, infatti, riprenderanno gli allenamenti dei giovani “atleti della Matematica” in preparazione alle prossime sfide, che, oltre ad essere una occasione di approfondimento della disciplina, costituiscono una ottima opportunità di orientamento in vista della scelta della facoltà universitaria. Vi aspettiamo numerosi e geometrici”.