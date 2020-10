Feste vietate al chiuso e all’aperto, massimo 30 invitati ai ricevimenti che seguono le cerimonie, locali chiusi dalle 24 con servizio al tavolo fino alle 21, stop allo sport amatoriale di contatto e niente gite scolastiche. Sono le principali disposizioni previste dal nuovo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro della Salute Roberto Speranza nelle scorse ore. Fra le raccomandazioni, quella di evitare di ricevere in casa più di 6 persone se non conviventi.

Tanto annunciato e atteso, è arrivato nelle scorse ore il Decreto valido per i prossimi 30 giorni che mira a contenere ulteriormente il contagio da coronavirus dopo la crescita dei casi in tutta Italia negli ultimi giorni.

STOP ALLE FESTE, MASSIMO 6 PERSONE NON CONVIVENTI IN CASA

Il Decreto prevede il divieto di feste private al chiuso o all’aperto. Non solo, il documento del Capo del Governo esprime una “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, per occasioni conviviali o di altro tipo, più di sei persone che non siano conviventi.

RICEVIMENTI PER NON PIU’ DI 30 INVITATI

Altro provvedimento molto atteso quello riguardante le cerimonie come matrimoni, comunioni o battesimi, molti dei quali si stavano svolgendo proprio in queste settimane dopo i rinvii a primavera. Ebbene, il Dpcm non vieta le cerimonie ma impone un tetto massimo di 30 persone ai ricevimenti.

LOCALI CHIUSI A MEZZANOTTE

Arriva una stretta anche per ristoranti e bar che potranno lavorare al massimo fino alle 24 con consumo al tavolo e fino alle 21 per la consumazione in piedi. In sostanza potranno continuare a servire i clienti dopo le 21 solo i locali con tavoli, al chiuso o all’aperto. Nessuna novità per sale da ballo e discoteche, che restano chiuse, mentre sono consentite fiere e congressi.

NIENTE GITE SCOLASTICHE

Il Dpcm blocca le gite scolastiche e le uscite istituzionali delle scuole. Al momento nessun altro provvedimento riguarda la didattica che resta in presenza.

NO ALLO SPORT DI CONTATTO AMATORIALE

Lo sport di contatto amatoriale, che sia calcio, basket o arti marziali, è vietato. Resta la possibilità di fare attività sportiva per le società dilettantistiche che attuano specifici protocolli già previsti.

POSTI LIMITATI IN STADI, CINEMA E TEATRI

Restano i limiti di posti per le manifestazioni culturali o sportive. Per gli spettacoli infatti al massimo 200 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto. Negli stadi il riempimento massimo consentito è del 15 per cento o comunque con non più di 1000 spettatori.

Restano in vigore le altre norme basilari anti contagio, dal distanziamento fisico di almeno un metro all’obbligo di indossare le mascherine sempre, all’aperto e al chiuso, a meno che non si sia in presenza di conviventi o si faccia attività sportiva.

DPCM del 13 ottobre 2020