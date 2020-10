Niente asilo per bambini e maestre della C di Ferrazzano: c’è un caso positivo

Ancora un caso di positività da Covid 19 in una scuola molisana. Stavolta tocca a Ferrazzano dove la sezione C della materna è stata messa in isolamento.

Lezioni sospese fino al 2 novembre a seguito degli accertamenti dell’Asrem che ha riscontrato la presenza del Coronavirus all’interno dell’istituto. L’azienda sanitaria ora contatterà genitori e insegnanti per il tampone. La sospensione delle attività didattiche (dopo quella cautelativa di oggi) è stata disposta dalla dirigente Gabriella Giacon per una singola sezione (bambini e docenti) e non per tutte le altre dell’asilo. Tantomeno per medie ed elementari che pure si trovano nello stesso plesso.