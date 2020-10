Negativi i tamponi di alunni e personale scolastico, a Toro si tira un sospiro di sollievo

La notizia di un caso di infezione da coronavirus in un bambino della scuola dell’infanzia di Toro nella scorse ore aveva messo in apprensione la comunità. Che oggi può tirare un primo sospiro di sollievo: i tamponi eseguiti sugli altri piccoli e sul personale scolastico sono risultati negativi.

A comunicarlo è lo stesso sindaco del paese, Roberto Quercio, a cui oggi (6 ottobre) l’Azienda sanitaria regionale ha comunicato i risultati dei test rinofaringei eseguiti sui bambini della materna, sui coetanei che prendono lo scuolabus, dei piccoli alunni della primaria e della seconda, oltre che del personale del servizio Scuolabus e di accompagnamento, dei docenti della scuola dell’infanzia e del personale ata.

“I tamponi sono fortunatamente tutti negativi”, sottolinea il primo cittadino. Anche lui è stato sottoposto al tampone ed è risultato negativo.

“E’ una notizia che ci riempie il cuore di gioia e ci solleva un po’ da qualche preoccupazione in più, nata in questi giorni. Al momento manca solo il risultato di un tampone della scuola dell’infanzia che potrebbe arrivare domani”.

Due giorni fa infatti l’Asrem aveva rilevato la positività in un bambino della scuola dell’infanzia. E di conseguenza il sindaco di Toro aveva deciso di sospendere le attività didattiche.

Appresa la notizia della negatività dei tamponi, il sindaco ha rivolto un appello alla cittadinanza: “Stiamo distanti, utilizziamo sempre la mascherina, igienizziamo le mani frequentemente”.

Quindi le regole anti-contagio: “Abbiamo sperimentato quanto sia delicato affrontare una situazione all’apparenza molto pericolosa, dal punto di vista della diffusione del contagio da Sars-Cov-2, adesso facciamone tesoro e non entriamo mai più in un esercizio commerciale o ufficio pubblico senza mascherina, non organizziamo feste e cene tra persone non coabitanti o tra stretti familiari sempre a contatto, usiamo la mascherina dove potrebbero esserci diverse persone in un luogo ristretto, godiamoci la famiglia a casa”.

Il paese di Toro è pronto a tornare alla normalità: “Adesso corriamo per cercare di riaprire prima possibile la scuola primaria e secondaria di primo grado. Non si molla un millimetro e subito all’opera per tutta la popolazione”. Dunque, “adesso prendiamoci questa bella notizia e facciamone tesoro per essere sempre più prudenti e responsabili”.