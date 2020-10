Nasce il Concorso nazionale Turismo dell’Olio, 6 categorie in gara

Al via la prima edizione del Concorso nazionale Turismo dell’Olio che celebra questo settore del turismo made in Italy in forte espansione, raccogliendo e mettendo in competizione tra loro, le migliori esperienze turistiche e best practices legate al mondo dell’extravergine. Un progetto coraggioso ed ambizioso, promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e affidato alla direzione scientifica della professoressa Roberta Garibaldi, tra i massimi esperti italiani del settore, autrice del Rapporto annuale sul Turismo Enogastronomico Italiano.

Dalla partecipazione alla raccolta delle olive alle visite guidate in frantoio per conoscere le fasi del ciclo produttivo dell’olio, passando per le degustazioni, i corsi di assaggio e di cucina, i laboratori per famiglie e bambini, le cene a tema, le camminate e i pic-nic e ogni genere di evento che ha come protagonista l’extravergine di oliva, alimento principe della Dieta Mediterranea. Una raccolta di esperienze indimenticabili e spesso all’avanguardia, create per il turista appassionato di olio e tutte da vivere, attraverso le quali si intende promuovere il paesaggio e il prodotto, in un mix indissolubile che lega la cultura dell’olio all’identità della terra e della gente meravigliosa che lo produce.

L’idea del Concorso è nata a seguito dell’entrata in vigore della legge sull’oleoturismo che di fatto ha equiparato le attività che si realizzano nell’ambito del turismo dell’olio a quelle che si realizzano nel settore enoturistico. Un grande risultato a cui ha contribuito l’Associazione nazionale Città dell’Olio che negli ultimi anni si è fortemente impegnata sul questo tema, lavorando alacremente alla costruzione delle bozze dei decreti attuativi che renderanno esecutiva la legge.

Obiettivo del Concorso è quello di far emergere tutte le best practices e le esperienze legate al turismo dell’olio promosse dalle Città dell’Olio e dare loro una vetrina stabile e accessibile al turista in cerca di esperienze uniche. Una grande opportunità per dare visibilità e valore alle proposte turistiche e le attività esperienziali che nascono nei territori olivetati italiani che saranno visibili e consultabili sul sito delle Città dell’Olio (www.cittadellolio.it).

Sei sono le categorie in gara: Frantoi/ Aziende Olivicole; Oleoteche; Musei dedicati all’olio/Frantoi Ipogei/Uliveti Storici; Ristoranti/Osterie; Dimore Storiche/Hotel/B&B/Agriturismi; Tour operator/Agenzie di viaggio/Altri organizzatori di esperienze (ProLoco/Associazioni). Tutte le esperienze in gara, saranno valutate in base a criteri di creatività e innovazione, sostenibilità e paesaggio, orientamento del turista, comunicativi e promozione, valorizzazione del territorio e integrazione con le attività delle Città dell’Olio. E a esprimere il proprio insindacabile giudizio sarà una giuria di esperti, impegnati nelle selezioni regionali e in quella nazionale che metterà a confronto i vincitori delle competizioni regionali.

Previsto anche un premio speciale assegnato tramite voto online dal pubblico di internauti che si collegheranno al sito delle Città dell’Olio www.cittadellolio.it. La premiazione dei vincitori si svolgerà, a fine novembre-inizio dicembre 2020, con un evento nazionale in occasione dell’Assemblea nazionale delle Città dell’Olio.

Nicola Malorni, Vice Presidente dell’associazione nazionale Città dell’Olio: “Invito tutte le 24 Città dell’Olio del Molise a segnalare le bellissime iniziative attivate da quanti operano sul territorio molisano in questo importante comparto affinché si possa dare un contributo di idee e buone prassi per la promozione del Turismo dell’Olio in Molise e in Italia. Il Concorso Nazionale voluto dall’ANCO è infatti un’importante occasione per valorizzare le nostre “intelligenze” locali e per far crescere l’olivicoltura in tutte le sue declinazioni possibili, con particolare riferimento all’olio-turismo sui cui il coordinamento regionale delle Città dell’Olio molisane, unitamente all’Ufficio di Presidenza e alla Giunta nazionale, sta convogliando le proprie energie per lo sviluppo dei territori con vocazione olivicola”.

Franco Paglia, coordinatore regionale per il Molise: “Siamo sicuri che anche il nostro Molise farà la sua parte. Semplicemente perché non si deve inventare nulla. Il nostro territorio parla da solo, poiché sui sentieri che lo attraversano, da Venafro a Portocannone, si incontrano gli areali più vocati all’olivicoltura, con cultivar autoctone tra le più rappresentative dell’intero Paese”.