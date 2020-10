MoliseFood approda al Trionfale di Roma. Prossimo passo Usa e Australia

Un nuovo punto vendita targato “MoliseFood” ha aperto nel mercato Trionfale di Roma. “Non è un salto nel buio – ha spiegato il responsabile del progetto, Francesco Caterina – ma una scelta tenace che fa leva sui punti di forza individuati nei nostri prodotti che riteniamo essere la parte migliore del Molise. Il mercato ci sta dando ragione perché la nostra è una gastronomia ‘esperienziale’ che alla qualità e al buon gusto somma uno stile alimentare sano, in grado di suscitare ed evocare emozioni. Un viaggio a ritroso nel tempo, alla ri-scoperta di sapori che si credevano persi ma che qualcuno, invece, ha conservato e preservato e verso i quali nutre profondo rispetto”.

Noi sposiamo la filosofia dell’assaggio che nulla ha a che vedere con le immagini impresse sulle confezioni in cellophane – puntualizza Caterina -, il Molise non ha nulla da invidiare alle altre regioni italiane, men che meno a livello gastronomico: i nostri prodotti sono tra i migliori al mondo ma fino a questo momento nessuno ha mai creduto seriamente in questa affermazione. MoliseFood lo ha fatto e l’apertura del quarto punto vendita è la risposta tangibile alla validità delle nostre idee: l’unicità e l’originalità del prodotto, sul mercato contano parecchio”.

Per Caterina “i traguardi fin qui raggiunti ci gratificano e colmano quel vuoto creato dalle istituzioni locali che oltre a non aver mai sostenuto attività imprenditoriali di questo genere, si sono addirittura rese complici di azioni lesive, dimostrandosi completamente inadeguate alla costruzione di un progetto condiviso teso al rilancio del nostro territorio. Con i nostri negozi abbiamo contribuito ad espandere gratuitamente il brand della regione Molise e, a dispetto dell’ostracismo istituzionale, persevereremo nel farlo. Con 20mila clienti mensili nei nostri quattro punti vendita – di cui uno in Spagna – siamo certi di poter riuscire a dare corpo alla nostra mission aziendale.

Il progetto MoliseFood dimostra che creare utili, consensi, promozione, business scalabili a 360 gradi è possibile anche senza fondi pubblici – conclude Francesco Caterina –. Abbiamo obiettivi importanti che intendiamo realizzare al più presto, a partire dai prossimi 24 mesi con l’estensione del franchising in USA e Australia; guardiamo con interesse e concretezza alle capitali europee e nei prossimi tre anni vorremmo che in ogni città italiana fosse presente un nostro negozio. Stiamo andando in questa direzione perché siamo convinti della necessità di dover ‘rieducare’ la popolazione al Made in Italy, forti di una domanda in costante crescita dinanzi alla quale non possiamo restare inermi. Agire ora vuol significare dare una chance all’occupazione e, come sappiamo, non è un’azione più rimandabile”.