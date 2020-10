Molise Basket Young e OdontoSalute di nuovo insieme anche in serie D Abruzzo

L’inizio ufficiale della Stagione 2020/2021 è alle porte ed è grande la voglia di rimettersi in gioco e ripartire in casa Molise Basket Young.

Seguendo le indicazioni del Protocollo Fip, gli allenamenti sono in corso ed iniziamo con le conferme alla guida tecnica, dei coach Michele Bertinelli e Marco Palumbo.

Molise Basket Young comunica ufficialmente il rinnovo del main sponsor, ormai pluriennale, con l’azienda leader nel settore odontoaitrico Odontosalute Termoli che, nonostante le difficoltà causate dal perdurare dell’emergenza Covid, ha deciso di confermare il rapporto di collaborazione.

Fra le novità anche l’affiliazione come società satellite della Air Basket Termoli. “Si preannuncia un anno importante per la società madre Air che ha investito non poche risorse per ottenere il giusto riconoscimento alla partecipazione nel campionato C Gold Campania.

La solida collaborazione tra Air e Mby continuerà in questo modo a dare ai nostri Young opportunità di ampliare gli orizzonti, ancor più rispetto allo scorso anno” fa sapere la società.

La Molise Basket Young parteciperà a tutti i campionati giovanili a partire dall’under 13 fino all’under 18 e, novità di quest’anno, la partecipazione alla Serie D Abruzzo, in virtù della vittoria del campionato di Promozione regionale dello scorso anno.

“Questa sarà la sfida all’orizzonte della nuova stagione per gli Young Boys con tanta voglia di rimettersi in gioco e di continuare il percorso di crescita intrapreso”.