Manca solo la firma, ma il contenuto del decreto Conte è ormai noto a tutti: la mascherina diventa un obbligo anche all’aperto. Sarà presumibilmente da domani, 8 ottobre. Con qualche eccezione. Una misura ritenuta “essenziale” per contenere il contagio da covid che purtroppo nelle ultime settimane è tornato a crescere abbastanza velocemente, pur non raggiungendo i numeri altissimi di altri Paesi europei, come la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna.

Bisogna partire da un assunto: la mascherina deve essere portata sempre dietro e deve essere sempre indossata all’aperto, a meno che non si stia in un luogo isolato oppure si faccia attività sportiva. Mascherine obbligatorie soprattutto tra i ragazzi all’uscita delle scuole e nei luoghi della movida, dove ci si accalca di fronte a bar e ristoranti. Per fare un esempio concreto, se fai una passeggiata per il Corso o in via Ferrari la devi tenere addosso sempre.

Nel decreto è previsto che la mascherina si debba tenere in ogni caso in borsa o in tasca — rispettando le regole di igiene — e bisogna indossarla quando si entra in contatto con altre persone non conviventi, anche per strada. Resta l’obbligo, naturalmente, di indossarla all’interno delle attività commerciali, negli uffici e in tutti gli altri luoghi aperti al pubblico. Compresi i mezzi pubblici, dall’autobus al treno all’aereo.

Si può evitare in macchina o in moto con i congiunti. Scontato che non debba essere indossata quando si va in bicicletta. E l’eccezione riguarda le persone affette da patologie o disabilità non compatibili con l’uso della mascherina. Tornano le sanzioni, anche salate, per chi non rispetta le prescrizioni: multa da 400 a 3.000 euro, e questo vale anche per baristi e ristoratori che non facessero rispettare la regola.

La stragrande maggioranza degli italiani sembra vedere di buon occhio il provvedimento restrittivo: alcuni sondaggi parlano dell’80 per cento favorevole contro un restante 20 non entusiasta, per usare un eufemismo. E in Molise cosa ne pensiamo?

Primonumero lancia il sondaggio con una domanda semplice e diretta. Sei d’accordo con l’obbligo della mascherina all’aperto?