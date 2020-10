Guglionesi

Esperti a confronto sul tema, molto sentito, del superbonus 110% inserito nel "Decreto rilancio", con il quale si può accedere alle detrazioni fiscali o alla cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica e sismica. Il Teatro Fulvio ha ospitato un lungo incontro in cui gli esperti sono scesi nel dettaglio per illustrare il beneficio ma anche per sollevare dubbi e perplessità rispetto a un incentivo che potrebbe costituire una chance importante per riqualificare il patrimonio edilizio, soprattutto in un territorio ad elevato rischio sismico come quello locale. Grande partecipazione per l’iniziativa promossa dal Comune di Guglionesi, col patrocinio dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti Contabili di Larino e dell’Ordine Architetti della Provincia di Campobasso. L'ingegner Paolo Clemente, dirigente di ricerca per Enea, si è soffermato soprattutto sul sismabonus che permette di avere benefici "che saranno i disastri che non avverranno".