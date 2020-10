L’approvazione della nuova legge regionale per la valorizzazione dei trabucchi molisani suscita l’apprezzamento dell’Amministrazione comunale di Campomarino e in particolare di Michele D’Egidio.

“In qualità di assessore comunale al Turismo e a nome dell’amministrazione di Campomarino, sento il dovere di ringraziare pubblicamente il presidente della Terza commissione a Palazzo D’Aimmo, Armandino D’Egidio, per l’approvazione in Consiglio regionale della legge per la valorizzazione e l’utilizzazione commerciale e turistica del Trabucco Molisano.

Un traguardo importante per l’intero settore e il suo indotto ma soprattutto un’opportunità per la costa molisana e per Campomarino che ora tutti, istituzioni, imprese e comunità, dovremo essere capaci di cogliere in una prospettiva di crescita del territorio, economica ma anche e soprattutto sociale e culturale”.