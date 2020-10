Offese, minacce, soprusi. Scenate di gelosia in pubblico, anche sul luogo di lavoro. Aveva trasformato in un incubo la vita della ex convivente l’uomo di 43 anni che è stato allontanato dalla casa familiare e a cui è stato vietato di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna e dai suoi familiari.

La vittima si era rivolta alla Polizia di Termoli per denunciare l’inferno che stava vivendo. Da qui sono partite le indagini, durante le quali gli agenti hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dell’ex compagno, un uomo di 43 anni originario della cittadina adriatica.

Lui non si era rassegnato alla fine della storia d’amore con la donna con cui aveva convissuto e dalla quale aveva avuto un figlio.

Quindi, come spesso accade, aveva iniziato ad avere atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti della ragazza, reiterandoli nel tempo, tanto da provocare nella vittima un forte stato di ansia e di paura e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. Lei non usciva più di casa proprio per il terrore di trovarselo davanti.

L’uomo aveva tentato più volte di avvicinarla anche sul posto di lavoro, dove aveva dato luogo a diverse scenate in pubblico.

Alla fine, temendo probabilmente anche per la propria vita ed esasperata dai comportamenti dell’ex, ha deciso di denunciare agli agenti del Commissariato di Polizia di Termoli le vessazioni ed i soprusi subiti ormai da diverso tempo.

L’attività di indagine degli uomini del Commissariato si è conclusa con l’emissione nei confronti dell’uomo da parte della Procura della Repubblica di Larino della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna e dai suoi familiari.