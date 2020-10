Elezioni presidenziali Usa: chi vincerà?

Già vice presidente degli Stati Uniti per 8 anni al fianco di Barack Obama, il quasi 78enne Joe Biden viene invece considerato un moderato capace di attrarre l’elettorato meno incline ad accettare i comportamenti spesso fuori dagli schemi di Donald Trump, il quale ha guidato il partito repubblicano a posizioni molto più estreme rispetto al passato.

Ma è sicuramente la gestione dell’epidemia da coronavirus l’ago della bilancia sull’esito delle presidenziali 2020. Se infatti prima dell’arrivo del virus una rielezione di Trump appariva probabile, adesso i sondaggi sembrano concordi ad assegnare un cospicuo vantaggio a Joe Biden. La causa è da ricercare soprattutto in una gestione dell’epidemia che ha portato fino ad ora 9 milioni di casi negli Stati Uniti e un numero di decessi che calcolato intorno ai 230 mila.

Ma nulla è ancora deciso e anche nel 2016 Trump era sfavorito. Come in ogni elezione presidenziale ci sono degli stati in bilico fa repubblicani e democratici e da quelli sarà deciso l’esito delle presidenziali. In Italia probabilmente, date le notizie poco rassicuranti sulla recrudescenza del contagio da Sars-COV-2 il voto americano sta passando in secondo piano ma con l’appuntamento che si avvicina i riflettori tornano ad accendersi su quella che secondo molti resta comunque la nazione faro del mondo occidentale.