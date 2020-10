Cambio di società all’Olympia Agnonese e importanti ingressi in dirigenza, fra cui l’ex centravanti di Roma e Cagliari e più recentemente allenatore dell’Empoli Roberto Muzzi. La New Energy, società romana, leader nella vendita di luce e gas, è infatti la nuova proprietaria dell’Olympia Agnonese.

Alla guida del club granata nominato Daniele Trotta, 29enne, originario di Capracotta. Trotta subentra ad Antonio Melloni che resterà nei ranghi della dirigenza insieme al gruppo storico del club altomolisano.

Il ruolo di direttore sportivo sarà ricoperto da Antonello Strino, mentre responsabile dell’area tecnica l’ex attaccante di Roma e Cagliari, Roberto Muzzi, 49 anni, che riveste l’identico incarico ad Arezzo (serie C) e con la Lupa Frascati (Eccellenza laziale). “Siamo qui per fare bene e condurre l’Agnonese ad una salvezza tranquilla – le parole di Francesco Manzo, titolare della New Energy -. I presupposti ci sono tutti, bisogna solo lavorare per ricreare il giusto entusiasmo in un ambiente che vive di calcio in una dimensione importante come quella della quarta serie”.

“Il nuovo progetto aspira ad essere ambizioso e duraturo – si legge in una nota societaria. Tutti i particolari saranno illustrati ufficialmente a stampa e tifosi la settima prossima al teatro Italo Argentino alla vigilia del derby contro il Vastogirardi”.

“Nel frattempo la rosa allenata da Stefano Senigagliesi sta per essere rinforzata con l’arrivo di diversi calciatori di categoria, molti dei quali già arrivati al Civitelle” fa sapere il club granata.