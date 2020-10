La sezione C dell’Infanzia di Ferrazzano domani resterà chiusa per verifiche dell’Asrem

La dirigente scolastica della scuola di Ferrazzano ha inviato una comunicazione ai genitori che hanno i figli nella sezione “C” dell’Infanzia per informarli che domani la classe resterà chiusa.

“Considerata la necessità di ulteriori informazioni da parte della ASReM – questa la nota che circola su whatapp – e tenuto conto che oggi è domenica e che le informazioni potrebbero non arrivare in tempo, si informano tutti i genitori degli alunni frequentanti la Sez. C della scuola dell’infanzia di Ferrazzano che, per salvaguardare la loro salute, è stata disposta la sospensione cautelativa delle attività didattiche a partire da LUNEDÌ 26 OTTOBRE”.

La decisione non coinvolge altre sezioni della materna (che possono frequentare regolarmente nella giornata di domani) né classi elementari e delle medie che si trovano nello stesso edificio.

Si tratta di una scelta adottata in via precauzionale in attesa di accertare se ci sono situazioni di pericolo per i bambini, le insegnanti e tutto il personale scolastico.