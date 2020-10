“La scuola ai tempi del coronavirus”, premiati gli studenti del concorso scolastico

Nonostante l’attesa di tempi migliori, anche la premiazione del concorso “La scuola…ai tempi del coronavirus” non si è potuta svolgere in presenza, ma i nomi dei vincitori sono stati resi noti dall’Istituto Comprensivo “Brigida” di Termoli per il concorso nato con l’intento di promuovere le attività creative a distanza per far nascere legami non solo tra alunni della stessa scuola, ma anche tra i vari istituti della città e per raccontare le loro emozioni, le paure, i pensieri, le speranze.

Nella categoria Scuola dell’Infanzia l’attestato di merito è andato al video con i bambini della V Sezione della scuola di via Cina realizzato con la collaborazione delle insegnanti Anna Cannarsa, Liliana Petrarca, Claudia D’Agostino, Maria Giovanna Laudato. Attestato di merito anche al video “ Intervistella” con i bambini della sezione F della Scuola dell’Infanzia Principe di Piemonte del Comprensivo Bernacchia e curato dall’insegnante Maria Grazia Balice. Attestato di merito al video realizzato con i bambini della sezione seconda della Scuola dell’Infanzia di via Cina con le insegnanti Carmina Colitto, Rosaria Salome, Nella Longo, Claudia D’Agostino.

Sul podio per la sezione video al terzo posto “Andrà tutto bene” realizzato con i bambini della Prima sezione dell’Infanzia di Via Cina, bronzo a quello delle sezioni 1 e 2 della Scuola dell’Infanzia di Pantano Basso, spedito dalle insegnanti Tonia Aloia e Marilena Cappella, oro invece per il video #andràtuttobene realizzato con tutti i bambini della Sezione A della Scuola dell’Infanzia “San Francesco d’Assisi” con le maestre Francesca Colella, Luisa Di Giandomenico e Franca Ricci.

Per la categoria Scuola Primaria: attestato di merito a Maria Chiara della Primaria di via Maratona per l’originale manufatto tridimensionale realizzato sul tema del Coronavirus (nella foto); attestato di merito a Stefano Virgili della classe VA di Pantano Basso per l’esibizione con la chitarra, terzo classificato il video Poesia collettiva “Antipatico Birbone” realizzato con la classe 1B, la regia dell’insegnante Lia Lombardi ed il montaggio di Alessia Galastro; secondo classificato il giornalino di classe realizzato dagli alunni delle classi quinte con l’insegnante Sonia Di Marco. Primo posto per il video della poesia collettiva realizzato da Diego Mangifesta, Siria Moscufo, Greta Mugnano, Diana Selvaggio, alunni della classe 5 A della scuola primaria di Pantano Basso guidati dall’insegnante Nuccia Picucci.

Per la categoria scuola media gli attestati di merito sono stati assegnati al gruppo di alunni della classe 1 B dell’Istituto Comprensivo di Difesa Grande e composto da Giada Bellante, Marika Bubici, Noemi Mancini e Giorgia Rucci per il lavoro con il Teatrino, al video realizzato dalla classe 3P a cura dell’insegnante Francesca Zappacosta e anche a Tv 5, il Telegiornale in lingua francese realizzato da un gruppo di lavoro composto da 9 alunni della classe Terza sezione A a cura dell’insegnante Cinzia Sacilotto.

E ora i vincitori: al terzo posto: CB S 03 – Video dei ragazzi della terza C con le insegnanti: Franca De Gregorio e Raffaella Pagliarulo dell’Istituto Bernacchia, al secondo posto il video musicale dei ragazzi del Laboratorio di scrittura musicale coordinato dall’insegnante Clara Silletta. Al primo posto il video “ Siamo tutti Superoi” realizzato dagli alunni delle classi seconde A/B/C dell’istituto Bernacchia guidati dall’insegnante Raffaella Pagliarulo.

A volere il concorso il preside dell’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli Francesco Paolo Marra, a cui sono andati anche i ringraziamenti e i complimenti di tutti i docenti e dei dirigenti che hanno partecipato al concorso.