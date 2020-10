La parabola dell’ “abito nuziale”

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario – Anno A

Indossare l’abito nuziale (Mt 22,1-14).

Gesù riprese a parlare loro con parabole ai capi dei sacerdoti e dei farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

Questa parabola ancora una volta prende spunto da una profezia di Isaia che sogna il tempo finale della storia come un grande banchetto a cui tutti gli uomini partecipano. Gesù applica questa immagine all’annuncio del regno di Dio fatto dai discepoli che vanno prima verso gli ebrei e, quando vedono il rifiuto, si rivolgono agli “impuri” e imperfetti, cioè i pagani. L’accoglienza del vangelo è stata grande tra i pagani e molti hanno aderito alla fede in Gesù e nel Dio d’Israele. L’adesione alla fede però non è tutto: è necessario anche assumere un atteggiamento corrispondente. L’abito simboleggia proprio questo, non a caso ha la stessa radice della parola “abitudine”, avere cioè un comportamento abituale nel fare qualcosa.

La mancanza dell’abito indica che l’adesione non è stata totale, è ciò che l’apostolo Giacomo dice nella sua lettera: la fede senza le opere (che ne sono la manifestazione) è morta, non è vera fede. Come l’invitato non ha avuto rispetto per chi lo invitava, così chi dice di credere in Gesù ma non vive le sue “abitudini”, cioè l’attenzione a chi soffre, la scelta degli ultimi, la solidarietà con gli oppressi, non lo ha accolto veramente ma ha semplicemente cercato un proprio vantaggio, nell’illusione di godere della simpatia e quindi della protezione di Dio. Meglio a questo punto trovare una scusa, come hanno fatto gli invitati della prima ora, e continuare con coerenza a camminare sulla propria strada e a seguire le proprie abitudini.

Don Michele Tartaglia