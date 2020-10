La Magnolia debutta in casa: Venezia passa, ma che entusiasmo

Perde ma non sfigura al debutto casalingo la Magnolia Campobasso al cospetto della corazzata Venezia. L’entusiasmo dei tifosi dentro La Molisana Arena ha accolto i #fioridacciaio alla prima uscita nella Techfind Serie A1 sul proprio parquet. Alla fine si impone Reyer Venezia, mettendoci maggiore determinazione e concretezza.

Le campobassane ce la mettono tutta, combattendo su ogni pallone ed è da qui che si riparte direzione Empoli per provare a proseguire nel proprio percorso di miglioramento. Il risultato finale recita 114-76.

Anche la Regione Molise ha voluto salutare l’evento con un messaggio per le rossoblù: «Primo match casalingo della stagione 20/21 di A1 per la Magnoglia Basket, in gara questa sera con la Reyer Venezia sul parquet della Molisana Arena, ex Cittadella dell’Economia, in Contrada Selva Piana a Campobasso.

Un impianto recentemente ristrutturato grazie a una partnership pubblico-privata, rispetto alla quale la Regione Molise ha concesso un finanziamento al Comune di Campobasso per i lavori di sistemazione. Dunque, una serata anche inaugurale, a cui ha voluto essere presente il governatore Toma, che ha tifato, insieme al pubblico presente, per le ragazze del coach Mimmo Sabatelli». (foto di Giuseppe Terrigno)