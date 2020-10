Juniores rossoblù irresistibile: altro 3-1, battuta anche la Marignanese

3-1 al Montegiorgio, 3-1 all’Agnone, 3-1 alla Marignanese. La legge del tris viene applicata alla lettera dalla juniores del Campobasso che si abbatte anche sui romagnoli e vola in testa alla classifica a punteggio pieno e con una media-gol invidiabile: 9 reti fatte, 3 subite.

I lupetti partono bene e mettono subito in difficoltà gli ospiti. Il gol del vantaggio giunge al 16’: errore del portiere e Biscotti si avventa come un falco per approfittare e portare la squadra sull’1-0. Il raddoppio poco dopo la mezz’ora, al termine di un’ottima triangolazione Biscotti-Arco. Il centrocampista insacca ancora con un diagonale millimetrico, realizzando la doppietta personale.

Nella ripresa la Marignanese reagisce e trova l’1-2 con Borioni al termine di una mischia in area. La gara si fa più equilibrata ma i campobassani hanno anche più spazi per il contropiede. In pieno recupero arriva il 3-1 firmato Tufilli.

CAMPOBASSO 3

MARIGNANESE 1

CAMPOBASSO: D’Andrea, Camorani, Martinucci, Marino, Orlacchio, Martignetti, Mancini, Arco, Biscotti, Fiore, Paventi. A disposizione: Muccini, Catelli, Bozza, Mascia, D’Elia, Marchetti, Minauda, Tufilli.

ALL.: Barometro

MARIGNANESE: Cocco, Rulli, Bergnesi, Nisi, Borioni, Morri, Jardan, Romano, Galaffi, Romani, Ballaj.

ALL.: Girolomoni

ARBITRO: Coppola di Castellammare di Stabia

Assistenti: Doganieri di Termoli e Di Tomaso di Isernia.

MARCATORI: 16’ e 34’ Biscotti (CB), 53’ Borioni (M), 95’ Tufilli (CB).