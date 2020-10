Da martedì 27 ottobre, nella scuola primaria San Giovanni Bosco e nella scuola secondaria di primo grado Andrea d’Isernia, riprenderanno le attività didattiche in presenza e continueranno quelle a distanza, secondo un dettagliato calendario stabilito dal dirigente scolastico Giuseppe Posillico, sentito il sindaco Giacomo d’Apollonio.

A comunicarlo in una nota inviata alla stampa il Comune di Isernia.

“La distinzione fra le classi ove si terranno lezioni in presenza e quelle che utilizzeranno il sistema digitale integrato – così come disposto dal Dirigente Posillico – si è resa necessaria – fanno sapere dal Municipio pentro – in attesa di conoscere dall’Asrem gli esiti dei controlli delle indagini relative al Coronavirus, effettuate per docenti e alunni entrati in contatto con persone risultate positive. L’auspicio è che tale situazione di attesa si risolva favorevolmente al più presto, in modo da riprendere a pieno regime le attività didattiche in presenza per tutte le classi delle due scuole”.