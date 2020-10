Lezioni sospese per gli alunni della scuola primaria Mascione di Campobasso, attualmente collocata all’interno dell’ex sede dell’Assessorato regionale alle attività produttive, in via Giovannitti, nella zona industriale del capoluogo. L’immobile di contrada Mascione infatti è stato abbattuto per motivi di sicurezza e i lavori per costruire il nuovo plesso antisismico sono in corso.

Nel frattempo, già da qualche anno, gli alunni svolgono le lezioni nello stesso stabile che ospita anche l’attività didattica dell’Istituto Comprensivo ‘Montini’ guidata dalla dirigente scolastica Anna Gloria Carlini.

La decisione di fermare l’attività didattica a causa del covid è stata comunicata intorno alle 14 di oggi (9 ottobre) dal sindaco del capoluogo Roberto Gravina che ha firmato l’apposita ordinanza per sospendere le lezioni per due giorni, domani sabato 10 e lunedì 12 ottobre, dopo “i colloqui intercorsi con l’azienda sanitaria regionale”. Quest’ultima infatti ha comunicato al Comune il caso di infezione da nuovo coronavirus in una docente della stessa scuola, un’insegnante originaria della Campania, che assieme alla Lombardia è la regione in cui si registra tra il più alto numero di nuovi casi: è asintomatica ed è risultata positiva al tampone effettuato dopo che un familiare si è ammalato di Sars-cov-2.

Dunque, “a tutela della salute degli alunni e dei docenti saranno sospese le attività didattiche della primaria Mascione”, ha riferito il sindaco Gravina che ha attivato tutte le procedure previste in questi casi.

Al tempo stesso, come da protocollo, le autorità sanitarie hanno avviato la ricostruzione della mappa epidemiologica e saranno effettuati tamponi anche tra il personale scolastico entrato a contatto con la docente.

Il covid dunque piomba anche nelle scuole di Campobasso, la città che attualmente registra il più alto numero di contagi, ben trenta. Finora a causa delle infezioni da Sars-Voc-2 accertate era stato necessario sospendere le lezioni a Larino, Toro, Portocannone e Isernia. Nei giorni scorsi le lezioni erano state sospese anche in due istituti di Termoli.