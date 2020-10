In Molise la 27esima vittima del covid: muore 61enne di Macchiagodena ricoverato in Rianimazione

Sale a 27 il numero delle persone decedute dopo aver contratto un’infezione da nuovo coronavirus. Ieri sera (22 ottobre) ha smesso di battere il cuore di un uomo di 61 anni di Macchiagodena, paese della provincia di Isernia (dove attualmente ci sono quattro positivi), che era ricoverato da qualche giorno nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

L’uomo era affetto da patologie pregresse, era un paziente oncologico e qualche giorno fa era stato sottoposto ad un intervento in una clinica privata di Napoli. Al rientro in Molise, in ambulanza, è stato sottoposto a tampone con il quale è stato riscontrato il Sars-cov-2. Mentre i suoi familiari erano risultati negativi al test rinofaringeo, lui è stato ricoverato il ricovero prima in Malattie Infettive e successivamente in Rianimazione.

Tuttavia, nemmeno le cure salva-vita dei medici sono servite: le sue condizioni di salute si sono aggravate fino al decesso che oggi è stato comunicato ufficialmente dalle autorità sanitarie regionali.

La drammatica notizia si registra all’interno di una preoccupante escalation di contagi che interessa anche la nostra regione, dove ieri sono emersi 56 nuovi positivi in 25 comuni diversi.

L’ultimo decesso risale a 14 giorni fa, 9 ottobre, quando si è spenta un’altra sessantenne, sempre della provincia di Isernia: una donna di 63 anni di Fornelli ricoverata nel reparto di Malattie Infettive. Il segno che il virus sta iniziando a ‘mordere’ anche in Molise dove l’età media dei deceduti dopo un’infezione da Sars-Cov-2 si sta iniziando progressivamente ad abbassare: ricordiamo che nel periodo più critico della pandemia, la scorsa primavera, il virus provocava vittime soprattutto tra gli ultraottantenni.

Intanto questa mattina – 23 ottobre – a Casacalenda sono stati accertati altri casi di positività al virus.