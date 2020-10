Dopo i 101 casi di ieri, oggi 26 ottobre in Molise si registrano altre 66 infezioni da Sars-Cov-2. Contagi in 25 diversi comuni, ma il più colpito oggi è Colletorto dove se ne sono appurati altri 20. I ricoveri scendono a 21, di cui 17 in Malattie Infettive e 4 (+1 rispetto a ieri) in Terapia Intensiva. Purtroppo oggi un paziente 83enne di Isernia ricoverato è deceduto.

I NUOVI CONTAGI

I 66 casi sono così distribuiti sul territorio regionale: ben 20 sono, come detto, a Colletorto (il cluster è quello della scuola media, che nei giorni scorsi è stata chiusa). Segue Isernia con altri 7 casi, poi Castelpetroso con 5, Monteroduni con 4 e Agnone con 3. 2 casi ciascuno nei centri di Campobasso, Colli al Volturno, Ferrazzano, Guglionesi, Pesche, Termoli e Venafro. Infine 1 caso nei comuni di Cantalupo, Carovilli, Castelmauro, Castelpizzuto, Colle d’Anchise, Forlì del Sannio, Macchia d’Isernia, Mirabello Sannitico, Montaquila, Roccasicura, Salcito, Sant’Agapito e Sesto Campano.

NUOVI RICOVERI IN OSPEDALE

Per quattro persone affette dalla Covid-19 si è reso necessario il ricovero in ospedale. Nel reparto di Malattie Infettive sono stati ricoverati un cittadino di Lucito, uno di Campomarino e uno di Termoli. Per quanto riguarda un paziente di Forlì del Sannio, la situazione clinica è parsa più complessa ed è stato pertanto ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, dove ora sono 4 complessivamente i posti letto occupati.

DIMISSIONI E GUARIGIONI

Per quattro nuovi ricoveri ci sono per fortuna anche quattro dimissioni dall’ospedale, tutti dal reparto di Malattie Infettive dove ora i posti letto occupati – a fronte di un decesso di un paziente lì ricoverato – sono 17. Si tratta di tre pazienti di Termoli e di uno di Chiauci. Oggi l’Asrem certifica inoltre la guarigione per 9 persone: 4 di Bojano, 2 di Isernia, 1 di Termoli, 1 di Roccamandolfi e 1 di Santa Maria del Molise.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 26 OTTOBRE

– 703 i casi attualmente positivi (291 nella provincia di Campobasso, 411 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 1385 sono i tamponi positivi (847 nella provincia di Campobasso, 515 in quella di Isernia e 23 di altre regioni)

– 56971 i tamponi eseguiti di cui 51934 negativi. 3658 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 21 ricoverati: 17 in Malattie Infettive (10 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 1 di fuori regione) e 4 in Terapia Intensiva (1 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia)

– Sono 682 i pazienti in isolamento domiciliare (667) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (11) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (4)

– 653 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (532 della provincia di Campobasso, 92 di quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 29 i pazienti deceduti con Coronavirus (19 della provincia di Campobasso, 7 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 874 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (336 Bojano, 252 Larino e 286 Venafro)

– 762 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO IN MOLISE

ISERNIA 125 – CASTELPETROSO 95 – CAMPOBASSO 59 – VENAFRO 37 – COLLETORTO 32 – TERMOLI 30 –BOJANO 42 – PESCHE 18 – MACCHIA D’ISERNIA 17 – – ORATINO 15 – MONTENERO DI BISACCIA 14 – FORLI’ DEL SANNIO 14 – TORO 12 –SAN MARTINO IN PENSILIS 12 – MONTERODUNI 10 – SESTO CAMPANO 10 – SANT’AGAPITO 9 – RICCIA 9 – PETTORANELLO 8 – CERRO AL VOLTURNO 8 – GUGLIONESI 7 – AGNONE 6 – MONTAQUILA 6 – COLLI AL VOLTURNO 6 – COLLE D’ANCHISE 5 – SANTA MARIA DEL MOLISE 5 – MACCHIAGODENA 4 –FERRAZZANO 4 –CASALCIPRANO 4 – CANTALUPO NEL SANNIO 4 – PETACCIATO 4–PORTOCANNONE 4 –FORNELLI 4 – GAMBATESA 3 –BARANELLO 3 – CASACALENDA 3– POGGIO SANNITA 3 – MIRABELLO 3 – VINCHIATURO 3 – SANT’ELIA A PIANISI 3 – CARPINONE 3 – CAROVILLI 3 –ROCCAMANDOLFI 2 – BONEFRO 2 – FROSOLONE 2 – RIONERO SANNITICO 2 – DURONIA 2 –POZZILLI 2 –LARINO 2 – ROCCASICURA 2 – SALCITO 2 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 2 – RIPALIMOSANI 2 –BUSSO 2 – SESSANO DEL MOLISE 1 –PALATA 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1 – MONTEFALCONE NEL SANNIO 1– CONCA CASALE 1 – CAMPOMARINO 1 – LONGANO 1 – CHIAUCI 1 –MIRANDA 1 –SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 1 – SAN POLO MATESE 1 –SCAPOLI 1 – CASTROPIGNANO 1 – CERCEMAGGIORE 1 – CAMPOCHIARO 1 – LUCITO 1 –CASTELMAURO 1 – CASTELPIZZUTO 1

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati registrati 17.012 nuovi casi su 124.686 tamponi eseguiti mentre ieri erano state certificate 21.273 infezioni con 161.880 tamponi, dunque 37mila meno di ieri. Oggi i decessi sono stati 141, contro i 128 di ieri. Crescono anche i pazienti della terapia intensiva (oggi +76) per un totale di 1.284. Totale di 12.997 per i ricoveri ordinari, +991 nelle ultime 24 ore.