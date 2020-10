Un coltello con lama da 11 centimetri in auto è stato trovato in possesso di un uomo durante un posto di blocco in territorio di Ururi.

Il fatto è avvenuto durante alcuni mirati controlli che hanno interessato il territorio del Basso Molise, nei quali i Carabinieri del Comando Compagnia Carabinieri di Larino hanno effettuato diverse perquisizioni ai veicoli in transito.

In particolare ai militari non è sfuggito un furgone sospetto, con due pluripregidicati all’interno.

L’atteggiamento sospetto dei due ha fatto scattare i controlli dei militari della Stazione carabinieri di Ururi che hanno proceduto a una perquisizione immediata. All’interno di uno zaino è stato infatti rinvenuto un grosso coltello dalla lama di ben 11 centimetri.

Il proprietario non ha saputo fornire una valida giustificazione ed è scattato immediatamente il sequestro dell’arma.

Inoltre i militari lo hanno denunciato per porto ingiustificato di arma da taglio. Al momento non sono chiare le intenzioni dei due pregiudicati per i quali è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Larino.