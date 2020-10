Il vento di libeccio che sta soffiando in queste ore in Basso Molise ripresenta il pericolo degli incendi, anche a causa delle temperature insolitamente alte per il periodo e dopo qualche giorno decisamente più fresco.

I vigili del fuoco del distaccamento di Termoli stanno operando in queste ore del pomeriggio in via Mincio, periferia sud della città adriatica, per un rogo di sterpaglie.

Il pericolo maggiore è rappresentato dal fatto che le fiamme stiano interessando alcuni pali Telecom. Inoltre il fumo sprigionato dal fuoco e trasportato dal vento sta arrivando ad alcune abitazioni limitrofe aumentando il disagio dei residenti.