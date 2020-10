Il sindaco di Toro riapre solo elementari e medie, i piccoli dell’Infanzia restano a casa

Il sindaco di Toro, Roberto Quercio, ha firmato l’ordinanza numero 18/2020 di riapertura parziale delle scuole. Tornano in classe gli alunni della primaria e della secondaria dopo aver eseguito la sanificazione dell’istituto e anche dello scuolabus. I prodotti hanno bisogno di agire per circa 24 ore per una corretta efficacia.

Quindi domani – giovedì 8 ottobre – si riparte, in sicurezza, per tutti gli alunni della primaria e secondaria di Toro.

La scuola dell’Infanzia, invece, resta sotto sorveglianza sanitaria dell’Asrem per scongiurare qualsiasi ulteriore problema. “Ci siamo portati avanti con la sanificazione del plesso – spiega il primo cittadino – in modo che non appena l’Asrem darà l’ok, saremo pronti per ripartire anche con i più piccini”.

“Ci auguriamo – continua Quercio – che le cose proseguano sempre per il meglio e ci adopereremo per tutto quanto ci è possibile per rendere il tutto più sicuro e rispettando quanto previsto dallo Stato, per la gestione dell’emergenza sanitaria, anche in ambito scolastico”.

E a margine della comunicazione, ricorda anche le regole da rispettare: utilizzare sempre la mascherina, rispettare le distanze sullo scuolabus, all’entrata, all’interno e all’uscita; sanificare le mani ogni volta che si entra sullo scuolabus e a scuola; mantenere le distanze a scuola e rispettare i percorsi tracciati dall’istituzione scolastica: misurare la febbre ogni mattina, a casa.

“Solo rispettando tutto quanto è stato ampiamente studiato per noi – conclude – , potremo ridurre il rischio della diffusione del contagio. Forza ragazzi, forza genitori, forza maestri, professori e personale Ata, forza dirigente”.