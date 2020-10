Il Molise? Ecco il format che lo valorizza con dj set, danza, interviste alla scoperta di angoli mai visti: si chiama Small Talk

Si chiama Small Talk. Ed è il nuovo salotto culturale itinerante che parte domani – venerdì 30 ottobre alle 15 – sul canale ufficiale you tube Small talk.

Uno staff di giovani talenti, che volontariamente, per sola passione e amore per il Molise hanno deciso di proporre un format decisamente nuovo e originale per valorizzare i piccoli centri del Molise. Sfruttando ogni angolo dei paesi scelti finora, valorizzandone le peculiarità e trasformandoli in splendide scenografie per interviste di spessore, racconti su tradizioni, storia e cultura di quel comune. Di quella comunità. Il tutto ravvivato dalla presenza finanche di dj set e momenti di ballo.

‘Small Talk’cultura in movimento è a cura dell’Associazione Culturale Calliope in collaborazione con Big Box Edizioni e Jackie Brown Events.

La prima puntata, realizzata nel borgo di Petrella Tifernina – dicevamo – sarà on line da venerdì 30 ottobre dalle 15:00 sul Canale YouTube ufficiale ma anche sui canali social Facebook Small Talk e Instagram Small Talk.

Charles Papa, direttore artistico è entusiasta perchà: “Intanto ho trovato uno staff composto da persone straordinarie, guidate da grande passione per tutto ciò che è novità rispetto ad un prodotto che non è lontanamente assimilabile a quanto siamo stati abituati a vedere finora. Il racconto del Molise, dei suoi caratteristici paesi, avviene attraverso sfumature di modernità che si mescolano con abilità – e grazie alla competenza di chi lavora al progetto – in pezzi della storia che ci appartiene. Siamo partiti in sordina e per scommessa, ma il prodotto sembra vincente. E’ piaciuto ai sindaci e anche a chi ha avuto la fortuna di guardare qualche anteprima. Dunque il format piace e la scommessa chiaramente adesso punta a traguardi più ambiziosi: attraversare tutta la regione con la nostra troupe alla scoperta del territorio”.

‘Small Talk’ è un format originale d’intrattenimento, un contenitore video con Djset, danza, unplugged e interviste rivolte al mondo dell’arte al fine di promuovere il territorio e valorizzare i borghi e i paesi del Molise. Non resta che seguirlo sui canali social.