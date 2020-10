Addio alla presidente dell’Anpi, “Il mio ricordo di Carla Nespolo”

Ai tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di Carla Nespolo, presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, permettetemi di aggiungere il mio, non solo come antifascista militante, ma per averla conosciuta quando, ancora studentessa universitaria, frequentava la Federazione provinciale del PCI di Alessandria, dove risiedeva con la famiglia.

Anch’io a quel tempo, nei primi anni Sessanta, giovane ferroviere assunto nel grande impianto Fs cittadino e già da qualche anno militante comunista, nel tempo libero frequentavo gli stessi locali di via Piana, in particolare la segreteria di Zona, retta a quel tempo da un giovane funzionario, appena uscito dalla scuola di formazione politica di Frattocchie, Alfio Brina, che sarebbe diventato poi vicesindaco di Alessandria, nonché deputato e senatore del PCI-PDS dal 1983 al 1992.

Ed è appunto lì, in quelle stanze e poi nelle varie iniziative politiche organizzate in città che ebbi modo di conoscere Carla e, soprattutto, la mamma Diolinda, detta Diola, funzionaria del partito. Carla era una ragazza già allora molto colta e politicamente dotata. Nelle riunioni i suoi interventi erano attentamente seguiti e apprezzati nonostante l’età. I dirigenti dell‘allora Federazione le avevano già “messo gli occhi addosso” e iniziato a puntare su di lei. Curare i giovani quadri era allora una specialità del partito di Togliatti, in particolare quelli più promettenti.

Carla Nespolo non tradì le aspettative del partito in cui militava. Dopo la laurea in pedagogia e l’insegnamento, ecco arrivare per lei l’impegno nel Parlamento della Repubblica, deputata e poi senatrice dal 1976 al 1992. Nel 2017 è chiamata a guidare l’ANPI, la più rappresentativa associazione dei partigiani italiani. Prima donna e prima non partigiana combattente. E anche qui lasciando il segno della sua forte personalità e cultura.

Con lei conservo, tra quelle a cui più tengo, una fotografia scattata il 10 settembre 1967 al corteo della festa nazionale de l’Unità di Milano. Carla è la prima da sinistra. Io sto al centro, tra Giancarlo Binelli, in seguito parlamentare, e Alfio Brina. Mi ripromettevo di portargliela personalmente un giorno non lontano allo scopo di ricordare insieme gli anni vissuti in una città operaia, democratica e antifascista come Alessandria.

Da qualche ora so che non potrò più farlo. Addio Carla.

foto: Milano 10-9-1967. Con la delegazione di Alessandria al corteo per la Festa de l’Unità. da sin, Carla III Giancarlo Binelli, IV io, V Alfio Brina