Il gruppo di camminatori ‘Va’ Sentiero’ visita il Borgo vecchio di Termoli

Un gruppo di camminatori partiti a piedi da Trieste e diretti in Sicilia è arrivato nei giorni scorsi in Molise e domenica 4 ottobre hanno visitato Termoli.

La spedizione più “pazza del mondo”, così descrivono gli organizzatori “percorrerà un itinerario di 7000 km sul sentiero più lungo del mondo, nel Paese più bello del mondo” ovvero 7.000 km, passando per le 20 regioni della nostra nazione facendo 354 tappe sul Sentiero Italia che è il sentiero più lungo del mondo.

Il gruppo è partito il 1 maggio dal Golfo di Trieste e dedicherà alla nostra regione Molise 8 tappe per un totale di 153 chilometri in 10 giorni di cammino.

Ieri 4 ottobre i camminatori sono arrivati in mattinata nella nostra città attesi dal presidente dell’Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena che, in due ore, ha fatto visitare loro il nostro Borgo Antico. Dopo il tour turistico, vista la bella giornata, tutti al mare per un bagno e poi, in un ristorante locale, a gustare la specialità del brodetto alla termolese”. Tanta soddisfazione ed apprezzamenti da parte di tutti loro per la bellezza del nostro borgo.

Ad accompagnare il team di Va’ Sentiero in Molise, c’era anche l’associazione termolese Sentieri Olistici ASD, creata da Ruggero Ruggiero e Cristiano Peroni e già nota a livello nazionale per il Cammino dello Spirito e dei Borghi al quale anche il quotidiano La Repubblica ha dedicato un lungo e approfondito articolo.